Piret Kuusik: vaen ELi ja Ühendkuningriigi vahel jätkub

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kaubavahetus kahanes jaanuaris 68 protsenti, kirjutasid Briti veoautojuhid peaminister Boris Johnsoni valitsusele. Vastuseks teatas London, et nemad ei näe nii drastilist muutust, kinnitades, et mõnel päeval oli kaubavahetus peaaegu et sama suur kui eelmisel aastal, kui Ühendkuningriik oli veel ELi ühisturu liige.