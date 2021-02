Hebo Rahman: Läti on tubli Euroopa Liidu riik

Eesti, Läti ja Leedu välisministrite ja suursaadikute hoiatus Josep Borrellile, et tema Moskva visiiti hakatakse propaganda huvides ära kasutama, läks täide kohe kohtumisjärgse pressikonverentsi alguses. Üsnagi märgiliselt anti piiratud küsimuste arvuga üritusel esimesena sõna läänemaailmas propagandaväljaandeks nimetatud Sputniku töötajale, kes kohe meie lõunanaabrit Lätit ründama asus.

6. veebruaril vahendas Postimees artiklis «Borrelli pressikonverentsil mustas sputniklane Lätit» Sputniku töötaja sõnu, nagu piiraks Läti ajakirjandusvabadust: «3. detsembril vahistati seitse minu kolleegi Lätis, nad otsiti läbi, neile esitatud kriminaalsüüdistused ja nad võidakse saata vangi. Mina arvan, et see kvalifitseerub inimõiguste rikkumiseks, see rikub lätlaste õigust infole ja ajakirjanike õigust teha oma tööd.»