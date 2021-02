Rahvusvahelisel poliitikal on nii ajaline kui ka geograafiline dimensioon. Viimast saavad realiseerida eeskätt suurriigid, kel jätkub ressurssi riigiväliseks kasutamiseks. Välispoliitilisi võimalusi saab oma rahva huvides rakendada mitmel moel, näiteks ehitada nii sõjaväebaase kui ka tehaseid. Poliitika ajalises dimensioonis pole kuigi mõistlik otsida «riiklikku» tähtsust kaugemale kui 40 aastat tagasi. Tollased otsustajad ei ole enam võimul, aga ülejäänute hoiakuid ning ootusi on TV, internet ja koroona mõjutanud juba rohkem kui kogu eelnev ajalugu. Just selles kontekstis tuleks mõtestada ka Hiina Rahvavabariigi rolli ja võimalusi, tema valitsuse tegevust oma rahva elujärje parandamiseks ning julgeoleku tagamiseks. Sellega kaasneb Hiina tõus esimeseks majanduse pingereas, mida serveerivad arvukad kirjutised meedias kui maailmalõppu.