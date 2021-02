Sipelgadki meisterdavad salateadmistega kaosest korra

Ühes suures kuklasepesas võib elada koos kuni miljon sipelgat. Pesa vaadates võib jääda mulje, et sipelgad sagivad ringi juhuslikult. Mida tähelepanelikumalt vaadata, seda rohkem korrastatust selles ilmneb. Selgub, et sipelgapesa elukorralduses aitavad lahendusi leida nii kaos kui ka iseorganiseerumine. Sipelgad saavad sedavõrd hästi hakkama, et ka inimesed on sipelgaalgoritmi kasutusele võtnud.