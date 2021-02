Me elame ajal, kui Covid-19 määrab päevakorra, ükskõik, kas me tahame või ei. Nii on ka valitsuse 100 päeva kava ja eilse pressikonverentsiga, kus oluline rõhk pandi haridusele.

Paljude teiste riikidega võrreldes on Eesti koolid olnud vähem kaugõppel. Kuna uurimusi on veel vähe, võib vaielda selle üle, missugust kahju on see meie laste teadmistele tekitanud. Vaidlemisest olulisem on siiski tunnistada, et koolid ja õpiraskustes lapsed vajavad abi.

Valitsuse plaan hakata juba praegu seda abi pakkuma on sümpaatne. Hea, et on olemas ambitsioon tulla kriisist välja veel tugevamana. Pisa testide juhtriigi puhul ei saakski see teisiti olla. Kas valitsuse plaan ka tegelikult töötab, seda saame teada hiljem. Igal juhul väärib tunnustust, et valitsus püüab probleemi ennetada ja mitte tegeleda ainult tagajärgedega.

Järgmisel nädalal algab haridustöötajate vaktsineerimine. Valitsust võib kiita selle eest, et ta on ennast taandanud otsustest, missugustest koolidest alustada. Selle üle võiks pikalt vaielda, mis on ühiskonna toimimise seisukohalt kõige olulisem. Saab väita, et vaktsineerimist tuleks alustada lasteaedadest, sest lasteaiad peavad jääma alati avatuks. Kuid saab ka väita, et alustada tuleb koolidest, sest koolides on nakkuskoldeid kaks korda rohkem.

On mõistlik, et valitsus on vaktsineerimisjärjekorda puudutavad otsused delegeerinud vaktsineerimise eksperdikomisjonile, sealhulgas ka otsuse, millal hakata vaktsineerima ministreid. Komisjon saab lähtuda ainult otstarbekuse kaalutlusest ja teha otsuseid, mis on vabad poliitilisest survest. Millest valitsus ennast kuidagi taandada ei saa, on vastutus selle eest, et komisjoni kehtestatud järjekorrast ka kinni peetakse.

Eilse pressikonverentsi põhjal pole põhjust valitsuse 100 päeva kavale midagi väga olulist ette heita. Soovime vahelduseks valitsusele jõudu.

Valitsuse plaan alustada alles nüüd vaktsineerimise toetuskampaaniat tundub samuti mõistlik. Meditsiinitöötajaid on kõige vähem vaja veenda vaktsineerimise kasulikkuses. Kuid kui vaktsineerimisjärjekord on jõudnud ülejäänud ühiskonnarühmadeni, siis on toetuskampaania käivitamine möödapääsmatu.

Kaja Kallas kinnitas, et valitsus ei alahinda vaktsiinivastaseid, keda on ühiskonnas alla nelja protsendi. Valitsuse valmisolek astuda vaktsiinivastastele vastu nende endi keskkonnas väärib tunnustust. Kui koostöös sotsiaalmeedia ettevõtetega õnnestub eemaldada vaktsiinide kohta levitatavat valeinfot ja pakkuda asemele positiivset toetuskampaaniat, siis on rohkem lootust veenda ümber kõhklevaid inimesi, kellest vaktsineerimise edukus kokkuvõttes sõltubki.

Kuid eelkõige on meil vaja vaktsiine, millega inimesi vaktsineerida. Valitsuse kavade järgi hakkavad vaktsiinitarned järjest kasvama ja võimaldavad mais alustada kogu elanikkonna vaktsineerimist.

On hea toon, et uuele valitsusele antakse 100 kriitikavaba päeva. Valitsuse puhul, mis on olnud ametis ainult 18 päeva, saamegi kritiseerida ainult tema kavasid.