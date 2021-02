Instinkt ja argisus

Mitte just harva kirjeldab Lagle tulevase lavastuse kujundeid irdsetena, nende vahel pole mitte mingisugust loogilist sidet. Kardinad võiksid liikuda õrna tuule käes ning inimesed tahavad elada, ütles ta enne «Sa oled täna ilusam kui homme» proove. Ainus, mis neid killukesi ühendab, on Lagle instinkt, silme ees kumav värv, kõhutunne, kuulmine, taju.

Ilmselt sealt tuleb ka üks Lagle lavastuste juhtniite, mille Madis Kolk on sõnastanud soovina taaselustada kalestunud tajusid. Lagle pole seda ise kunagi sedavõrd programmiliselt öelnud, kuid neoliberalismi ja argipäeva räbalus on tema töödes paratamatusena sees ja nende alt millegi poeetilise kaevandamine on tema lavastuste peamisi eesmärke. See kõik võiks kõlada eskapistlikult, kui see poleks eskapistlik.