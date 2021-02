Andres Sutt: Eesti Postile on vaja leida toimiv ärimudel

Tellijale

Toomas Kask: Teie eelkäija minister Raul Siem on kirjeldanud Eesti Posti tegevust sõnaga «ebaefektiivne». Kas nõustute temaga?

Ma kohtun reedel Eesti Posti nõukogu ja juhatusega ning ­uurin, kuidas nemad olukorda näevad. Minu jaoks on Eesti Post osa viimasest miilist. Niikaua kui on inimesi, kes soovivad ajalehte või kirju postkasti saada, peab olemas olema toimiv teenus. Kui räägime universaalsest postiteenusest, siis see on kasvavate kuludega äri kahaneval turul. Oluline on vaadata sellele ärimudelile otsa: mida saab teha efektiivsemalt, millise teenusestandardi seame ja kui palju see riigile maksma läheb.

Teine teema on see, mida Eesti Post teeb vabaturuteenusena: konkureerib pakiäris ja teistes teenustes. Minu soov on pidada arutelu Eesti Posti nõukogu ja juhatusega, milline on see Eesti Post, mida soovime ja vajame viie kuni kümne aasta pärast. Vastavalt sellele tuleb teha valikud ja investeeringud.

Kask: Eesti Post pakub ikkagi riiklikult olulist teenust. Ka maapiirkondade inimesed peavad saama kirja kätte õigel ajal. Kas täna on probleem lihtsalt alarahastuses?