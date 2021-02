Osa haigekassat muutus hiljukesi tervisekassaks

Haigekassa nimevahetus tervisekassaks on siiani ametlikult lõpule viimata, kuid sellest hoolimata otsustas haigekassa kommunikatsioonijuhi Evelin Tringi sõnul, et tervist edendavad kampaaniad kannavad asutuses edaspidi tervisekassa silti. Uue nimega on jõutud soetada tasse, näomaske, märkmikke ja pastakaid, samuti osteti eraisikult ära tervisekassa domeen.