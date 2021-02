Laurentsiuse uued tööd on siiski mõnevõrra rahulikumad, ka ei kummita teda enam maailmalõpu teema, kuigi «üks sõber aeg-ajalt helistab ja kurdab, et nüüd kohe sulavad jäämäed ära. Aga ma ise ei arva seda». Ja tänapäeva dekadendid? «Eks neid mingi protsent ikka on, aga see pole nii domineeriv,» paneb kunstnik diagnoosi ratsionaalsele praegusajale. Kohtusime Laurentsiusega Draakoni galeriis, kus veel nädala jagu on avatud tema isikunäitus «Ühe grupp».