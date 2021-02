Koroona mõjud meie elus (4.): pikk päevatöö kaob öösse

Ülle Matt on juba 11 kuud püsinud peamiselt kodus. Tükk aega, nagu ta ütleb, viibinud mustas kastis. See oli siis, kui tööasjade ajamiseks pidi kasutama Skype’i, kus ei tema ega keegi teine, kellega tuli suhelda, saanud ennast arvutiekraanil näidata. Mitte turvakaalutlustel, vaid seepärast, et liikuva taustapildi lisamine võtnuks veebivõrgul võimekust vähemaks.