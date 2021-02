Elektroonilised partisanid muusikalise punkri vastu

Kunagi populaarse Uurali muusikakollektiivi Chaif (Чайф) üks asutajaid Vladimir Begunov teatas pärast Aleksei Navalnõi Venemaale naasmist ja vahistamist: «Situn Navalnõi peale. Mulle meeldib hoki ja kassikesed. On selge, et Navalnõi on tegelikult värdjas. Suhtun temasse kui suvalisse kurjategijasse. Mulle tundub, et ta on kurjategija.»