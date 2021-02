Mõrvar, taibates, millega ta on hakkama saanud, otsustab lavastada süüdi ühe õemeestest. Ta paigutab vajalikud tõendid mõrvapaigale ning hakkab huviga jälgima, kuidas politseiseersant Ross Murray need ükshaaval üles nopib. Õnnetuseks on süüdilavastatul hingel ka muidki patte ning äia mõrv näib selles kontekstis täiesti usutav. Ja kui mõned leitud tõenditest tunduvadki kummalised, siis seda ainult advokaatidele. Nii ongi omad kahtlused perekonna advokaadil Frobisheril ning tapetu teisel väimehel, tagasihoidlikku advokaadileiba teenival Miles Ameryl, kes viibis mõrva toimumise ajal külalisena äia majas.