Armutõotused ning piraadid, kuldkellad ja katkine propeller

Tinder on justkui loodud selleks, et otsida sealt tõelist armastust. Aasta algul tutvus Evelin (edukas, keskealine, anonüümseks jääda sooviv) populaarses suheteäpis šarmantse Frank Stepheniga. Pea samal ajal leidis tema sõbranna Katri kontakti kergelt hallineva, ent väga sportliku ja säravapilgulise Raphael Johnsoniga. Mõlemad hurmurid osutusid kummalise kokkusattumusena olema parajasti India ookeanil seilavad meremehed, kuid lisaboonusena ka ettevõtjad. Ja oh lisaüllatust: nii Frank kui ka Raphael suutsid kõneleda ilukõnelises, ehkki veidike kanges eesti keeles.

Evelin usaldas sõnaosavale kirjasõbrale, et talle meeldivad ABBA ja Queen, suusatamine, ujumine ja trennitegemine. Ta unistas, et «tore oleks kõiki neid ettevõtmisi teha koos kellegagi, kes samuti armastab sportlikku eluviisi». Katri rääkis omakorda, et vabal ajal armastab ta õmmelda ja veeta aega oma maakodus ning Tenerife saarel, ning kahetses, et kiire elutempo on tapnud nii vajaliku hinge puudutava romantika. Frank Stephen ja Raphael Johnson võtsid romantika tegemisel kohe tuld.