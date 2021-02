Võidab see, kes kirjutab kõige usutavama antiutoopia

Lugeja ees on Voorusliikumisest valitsetud ühiskond, mida juhivad radikaalsed teleevangelistid. Riigist, mis peaks olema oma kodanike kaitsja ning võrdõiguslikkuse garant, on saanud rõhuja, juriidilise vägivalla masin. See on «vana hea» patriarhaalne maailm, kus naine on hübriid kodumasinast, koduloomast, majapidajast, guvernandist ning konkubiinist.

Klassikalise jaotuse järgi on «Vox» stiilipuhas ulmekirjandus. Olgugi et see esitab ulmelistena mitte inimkonna tehnoloogilisi, bioloogilisi või tehnoloogilis-bioloogilisi, vaid poliitilisi arenguid. Tõelise düstoopikuna ei kohku Dalcher tagasi kirjanduslike liialduste ees (aga me teame, et neid ei keela kahjuks sageli endale ka reaalsus).

Peamine neist, mida võiks nimetada «Voxi» kõige isikupärasemaks ning samas kunstilises mõttes kõige vaieldavamaks lisanduseks žanri senisesse pärandisse, on naistele ühiskonnas universaalselt kehtestatud 100 sõna reegel. Täpselt niipalju sõnu võib naine päevas rääkida – arvet peab ning normist üleastumisi karistab randmele pandud elektrišoki anduriga sõnaloendur. Ühtlasi on naistel keelatud nii lugemine (peale piibli), kirjutamine kui ka viipekeel. LGBTQIA-seltskond, kui kedagi huvitab, on saadetud vanglarežiimiga töölaagritesse ümber kasvama.

On see hirmutav, sest usutav? Või ebamõjus, sest ebausutav? Eks otsapidi mõlemat. Ning sõltub, kelle jaoks, kunas ja kus. Ja eks ole see nii isegi reaalsuses teostunud ühiskonnakorralduste­ puhul. Nii näiteks on Soome­ naise elu Somaalia naisele utoopia ja Somaalia naise elu Soome naisele antiutoopia ning teatud vaatepunktist tunduvad ilmselt mõlemad täiesti ebausutavad.

Usutavusega on sedasorti asjade puhul üldse keerulised lood. Kui palju inimesi oleks uskunud, kui keegi oleks 1920. aastal öelnud, et pisut enam kui kümnendi pärast hakkab üks Euroopa pealtnäha kultuursemaid rahvaid ühe vähemusrahvuse liikmeid massiliselt hukkama? Tunnistan, et mul on nii seda kui ka näiteks inkvisitsiooni siiani väga keeruline uskuda. Mõistagi usaldan ajaloolasi, aga kujutlusvõime keeldub toimunu õudust reaalselt võimalikuks pidama.

Dalcher püüab sarnaselt teiste antiutoopiaid kirjutavate autoritega meid veenda, et ajalool on kalduvus ennast korrata ning inimõigusi ei tohi pidada enesestmõistetavaks ja universaalseks privileegiks. Vaid nende eest tuleb kogu aeg võidelda: anda valimistel oma hääl ning vajadusel «käia mõnel miitingul, jagada lendlehti, arutleda mõne inimesega oluliste küsimuste üle» (lk 208), «marssida ja plakateid teha ning kongressisaadikutele helistada» (lk 296). «Et kurjus saaks võidutseda, piisab heade inimeste tegevusetusest» (lk 412).

«Voxi» üks tugevusi seisneb asjaolus, et see näitab suhteliselt veenvalt neid demagoogilisi mehhanisme ja psühholoogilisi protsesse, mis teevad sedasorti antiutoopiate sünni tegelikkuses võimalikuks. Lugeja saab näha, kuidas tuttavatest loosungitest – nagu nt: «Pereväärtused on purunenud» (lk 61) ning «Anname Ameerikale kõlbluse tagasi!» (lk 187) – on võimalik neid kompromissitu fanatismiga viimaste konsekventsideni viies jõuda väga kiiresti täielikku düstoopiasse. Minategelane kirjutab: «Ma olen selle üle palju pead murdnud, kuidas saavad lastest koletised, kuidas nad õpivad, et tapmine on õige ja rõhumine õiglane, kuidas ühe põlvkonna jooksul võib maailm tundmatuseni muutuda» (lk 143).

«Voxi» tegevus toimub loetud päevade jooksul, autor ajab 400 lehekülge läbi tosinkonna tegelasega. Romaani keelekasutus on lugejasõbralikult lobe, žanriliselt segunevad siin feministlik hoiatusromaan, põnevuslugu ning melodraama. Minu probleemid, mida polnud õnneks palju, puudutasid lugedes peamiselt nende kolme omavahelisi proportsioone, autori kaldumist väljapeetud ohvripositsioonist stereotüüpselt pealiskaudsesse heroismi, mis mahendas finaalis liialt romaani peamist probleemipüstitust.

Tegu on korraliku ja ajastuväärilise teosega, mille sihtgrupina näen ise eelkõige gümnaasiumiealisi noori. Lõpetuseks sõbralik märkus kaunitele preilidele ja prouadele kirjastusest: ilukirjandusteoste puhul on viisakas kirjutada tõlkija nimi mitte üksnes tiitellehe pöördele muu tehnilise info vahele, vaid ka tiitellehele. Ja seda isegi siis, kui tegu on naisterahvaga!

Christina Dalcher «Vox» Tõlkinud Hedda Maurer Postimees Kirjastus, 2020 432 lk