uksest sisse Vene oligarhid Mihhail Fridman ja Vladimir Potanin, kes palusid ekslikud andmed ümber lükata ning vandusid Jumala nimel, et kõnealune korter kuulub neile, kahe peale, kaasomandi vormis. Enda sõnul ostsid nad korteri üheskoos mitte sellepärast, et on samasoolised, lihtsalt kahekesi olevat tunduvalt odavam maksta kommunaale. Oligarhide sõnul on maja amortiseerinud ning puuduliku soojustuse tõttu esinevad märkimisväärsed küttekaod. Samuti varastavad majaelanikud elektrit ja vett ning seetõttu on arved ebamõistlikult suured. Tõenäoselt aetakse majas samagonni, kinnitasid Fridman ja Potanin.