KOHALIK VAADE. Kataloonia valimised annavad aimu separatismi kandepinnast

See siiski ei tähenda, et Hispaania koosseisust lahkumise küsimus oleks katalaanide jaoks päevakorrast maas – vastupidi, kolm aastat pärast ebaseaduslikku referendumit ja iseseisvuse väljakuulutamist, mis viis piirkonna juhtivad poliitikud trellide taha, on eraldumismeelne liikumine vägagi elujõuline.