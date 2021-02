Välismaa lühiuudised

Läti valitsus tühistas öise liikumiskeelu

Läti valitsus otsustas tühistada öise liikumiskeelu, ütles peaminister Krišjānis Kariņš. Valitsusjuht märkis, et öise liikumiskeelu asemel hakkab politsei senisest karmimalt jälgima kogunemistele ja piiriületusele kehtestatud reegleid ning karantiinist kinnipidamist. Siseminister Sandis Ģirģens ütles, et valitsus käitus vastutustundlikult, otsustades öist liikumiskeeldu mitte pikendada. Ta lubas, et politseipatrullid tegutsevad ööpäev ringi. «Meil ei tohiks olla mingit illusiooni, et meetmeid leevendatakse,» rõhutas siseminister. Seni oli öine liikumiskeeld jõus reedest pühapäevani kella 22–05. Lätis on koroonaviirusega nakatumise tase ikka veel äärmiselt kõrge, nii et piirangute kaotamisest pole põhjust rääkida, ütles tervishoiuminister Daniels Pavļuts eile. Pavļutsi sõnul näitab stabiilselt kehv olukord, et valitsus ja ühiskond peavad tegema midagi teisiti. Ka vaktsiinide tarneprotsess on tema sõnul aeglane, kuid siiski loodetakse, et aprillis saab vaktsineerimise täie hooga käima panna. BNS