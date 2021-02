Josep Borrell – Euroopa kadunud nägu

See polnud Borrellile sugugi esimene kord jahmatada Euroopat koos Vene välisministri Sergei Lavroviga. 2018. aastal, kui Borrell oli Hispaania välisminister, teatas ta, et Hispaania ja Venemaa loovad ühise küberjulgeoleku töörühma, et võidelda valeuudistega. Iroonilisel kombel pidi Borrell nüüd Moskvas vastama esimesena küsimustele, mis tulid Sputnikult – kanalilt, mida peetakse just valeuudiste levitajaks.