Teeneline majandusnõunik

Eelmine kord selles ametis tõi talle Postimehe (täpsemalt valis seda tollal Postimehe ajakirja Luup toimetus) aasta inimese tiitli börsilanguse ettenägemise eest. Nagu ta ise muigas, läks selleks vaja küll lihtsalt teadmist, et majandus on tsükliline, kuid eks seegi oli info, millest meil oli tollal vajaka.

Igal juhul pole vahepeal muutunud see, et Hansson on endiselt majandusteooriaalast pädevust vajava ameti jaoks üks sobivamaid inimesi Eestis. Vahepeal on haridusele lisandunud kogemus Maailmapangast Ida-Euroopas ja Hiinas, samuti Eesti Panga presidendina Euroopa Keskpanga nõukogus viibides nähtu ja kuuldu, mis peaks looma suurepärase ettevalmistuse selleks, et saada aru, mis meie planeedil majanduse vallas tegelikult toimub.