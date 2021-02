Kalana sadama eelmine omanik, salapärane Venemaa investor Dmitri Morozov varisemisohtliku kai korrastamisse ei investeerinud ning eelmise aasta oktoobris müüs ta sadama koos kaldal asuvate kinnistutega edasi. Uued omanikud Jüri Tamm ja Viljar Raidmets on lainelaudurid, kes on Kalana kõrgeid surfilaineid nautimas käinud juba üle kümne aasta.

«Super koht lainesõiduks. Vahel tuleb täitsa ookeani tunne, kui vesi on peegelsile ja suur laine tuleb sisse. Looduslikult on Kalana unikaalne piirkond ja seal on sellist ääremaa Kalamaja vaibi. Põhiliselt töötan Rootsis, aga koroona tõttu veetsin eelmise aasta jälle Eestis ja ka Hiiumaal. Kui kuulsin, et sadam võib olla müügis, võtsin ühendust. Veel septembris polnud mul aimugi, et võiksin Kalana ära osta. See oli emotsiooniost,» kirjeldas Jüri Tamm.