«Austatud kohus, soovin, et kohus teeks õiglase otsuse, ütlen veel seda, et ei soovinud kellelegi halba ega kellegi surma. Kui saaks aega tagasi keerata, ei istuks ma joobes peaga rooli. Väga kahetsen oma tegu,» lausus viimases sõnas 35-aastane Reinart, kes siiani on keeldunud võimalusest tunnistusi anda. Tema kaitsja sõnul mees lihtsalt ei mäleta õnnetusest mitte midagi. Varem on ta end teos osaliselt süüdi tunnistanud.