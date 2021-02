«Ega trahvikaameraid ju kiusamise pärast panda. Neid paigaldatakse ikkagi sinna, kus on oht ja kus on tõesti vaja, et autod kindlasti kiirust maha võtaksid,» ütles Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa linnavalitsuse väljaandele Pealinn.