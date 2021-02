Kaur Maran: virelenud valgus tunneli lõpus

Minu neljapäeva ja õigupoolest viimase poole aasta konkurentsitult parim uudis oli see, kui sain teada, et mu vanavanemad on saanud esimesed doosid koroonaviiruse vaktsiini. Valgus tunneli lõpus jõudis mulle sellega esimest korda päris kohale. Ikkagi lähedased inimesed, kelle pärast nüüd vähem muretsema peab. Kui küsisin vanaemalt, millise vaktsiini, siis oskas ta vastata vaid niipalju, et «noh selle kõige esimese».