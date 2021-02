Põliseestlaste Erakond sünnib rahulolematusest

Erakonna kodulehelt leiame esimees Raudvere kõrval juhatuse liikme, poeedi ja ühiskonnategelase Tiit Merenäki nime, kuid kas ka raadiojaamale oma hääle andnud Margus Lepa kuulub erakonna loojate ringi, ei selgu. Küll on aga liitunud staažikas vabadusvõitleja Tiit Madisson. Raudvere lubas Postimehele, et õige pea saame me ka teistest tema mõttekaaslastest teada.

Raudvere sõnul andis uue erakonna loomiseks julgust Nõmme raadio saadetele tulnud kuulajate tagasiside. «Praegu on Eesti riigis käes ajalooline moment, kui eesti rahvas vajab sellist väljundit, nagu on Põlieestlaste Rahvaerakond (PERE),» arvas ta.

Tema hinnangul on konfliktid ühiskonnas jõudnud arvestatavale tasemele ning edaspidise eskaleerimise vältimiseks peaks olema üks poliitiline jõud, mis tugineb eelkõige üleüldistele põhimõtetele ja suudab ühiskonda liita. Erakonna looja kinnitas, et nad on kogu aeg olemas olnud, kuid alles nüüd on ühiskond põliseestlaste jaoks küps.