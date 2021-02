Kõrgkeskaja vaimsust iseloomustas loosung, et ka kõige kehvem teadmine igavikulistest asjadest on väärtuslikum parimast teadmisest maiste asjade kohta. Ilmalikustumise käigus on see väärtushierarhia kenasti pahupidi pöördunud – kõige tähtsamad teadmised on maistest asjadest (ja teoloogiale jätame museaalsest sentimentaalsusest ühe nurgakese ülikoolis). Maine ja aineline tarkus koondub Maa-teadusesse (Earth science).