Võrk- ja korvpallurid noppisid kahe päevaga mitu võitu

Tartu korvpallimeeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul sai võidus määravaks viimase veerandi kaitsemäng. «Saime neljandal veerandajal kaitse pidama ja see otsustas mängu. Rünnakul oli hea õhtu ja sisse kukkusid ka rasked visked,» ütles Kandimaa. Ta tõdes, et pisut mängis rolli seegi, et Tarvasel oli mitu mängu järjest ja kolmapäevast suur võit all. «Koondisepausile oleks kaotuse pealt väga niru tunne olnud minna, seega oli see emotsionaalselt kogu meeskonnale hea võit,» sõnas Kandimaa.