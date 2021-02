Nii Eestis kui ka Euroopas on praegu kõige tuntum ja kõige rohkem meediatähelepanu saanud isik nähtavasti Venemaa opositsionäär Aleksei Navalnõi. Temast on nii palju kirjutatud ja räägitud, et vaevalt on Eesti ja ka rahvusvahelise meedia tarbijate seas neid, kes Navalnõid pildilt ära ei tunneks. Huvitaval kombel on aga vähe arutatud ja spekuleeritud selle ümber, miks ta tegelikult Venemaale naasis, kirjutab etnoloog Aimar Ventsel.