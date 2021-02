Kond on juba aastakümneid vahendanud uudiseid lõunapiirilt ja pole suuremat kahtlust, et päris suur osa eestlaste ettekujutusest Lätist pärineb tema reportaažidest.

Miks on just nüüd Ragnar Kondi kudumid saanud niivõrd tuntud märgiks, et nii talle kui ka tema mütsidele on loodud eraldi fännigruppe? Kuigi oma osa on nii Eesti kui ka Läti riikliku teenetemärgi pälvinud ajakirjaniku ja Valga aukodaniku tööl, annab see tunnistust ka ühest tänapäeva meedia möödapääsmatust nähtusest: nõudlusest meemide järele.