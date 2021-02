Eesti lühiuudised

Kaljulaid: rohkem tähelepanu murdekeeltele

Abja-Paluoja soome-ugri 2021. aasta kultuuripealinnaks kuulutamise peol tuletasid nii president Kersti Kaljulaid kui tema eelkäija Toomas Hendrik Ilves oma kõnedes meelde, et sugugi mitte kõikidel hõimurahvastel pole võimalik oma keelt ja kultuuri arendada sedavõrd vabalt kui eestlastel. Ühtlasi kutsus president Kaljulaid Abja-Paluojal peetud kõnes keskenduma nii Mulgimaal kui ka mujal Eestis sellele, et hoida alles meie murdekeeli. «Mitte ainult võru, seto ja mulgi keelt, vaid ka teisi,» lisas ta ja väljendas rõõmu selle üle, et Hiiumaal on hakatud rohkem oma keele säilitamisega tegelema. Sakala

Riigikogu liikmed toetavad ravimitehase rajamist

Riigikogu Tartu piirkondliku arengu toetusrühm tegi toetusavalduse Tartusse bioloogiliste ravimolekulide, sh vaktsiinide valmistamise tehase rajamise kohta. Ravimitehast kavandab Mart Ustavi ettevõte Icosagen. On lisatud, et projektiga ei kaasne kahjulikke keskkonnamõjusid ei Tartule ega selle ümbruskonnale. Alla on kirjutanud riigikogu liikmed Aadu Must (KE), Jaak Valge (EKRE), Hele Everaus (RE), Ants Laaneots (RE), Mihhail Lotman (Isamaa) ja Marika Tuus-Laul (KE). Tartu Postimees

2 miljonit turisti peatus mullu Eesti majutusettevõtetes, seda oli tunamulluga võrreldes 48 protsenti vähem.

Eetilise esseistika auhinna pälvis Jüri Saar

Enn Soosaare sihtasutuse eetilise esseistika auhinna sai Jüri Saar (pildil) kirjutise eest «Meritokraatia vs. stultokraatia», mis ilmus eelmise aasta Loomingu 7. numbris. Auhinna laureaadi kuulutas žürii esimees Ülle Madise välja eile ETV saates «Hommik Anuga». «Ma vaatasin nüüd ise ka enda kirjatüki enne siiatulekut üle ja hakkasin mõtlema, et võib olla – ma ei tea, kui hästi see kõlama jäi, aga see tegelikult ei olnud pessimistlik. Ma lihtsalt natukene mõtlesin, et juhin tähelepanu mingitele tendentsidele,» sõnas Saar oma artikli kohta. ERR

Leiti vingugaasimürgistuse kahtlusega lapse surnukeha