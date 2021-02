Marinetraffic.com-i salvestatud laevade asukohakoordinaadid tõestasid, et ohtlike ja mürgiste naftasaaduste ümberpumpamine käis keelust hoolimata ka Pakri hoiualal ja keskkonnaametnikud ei reageerinud sellele.

3. veebruarist deklareeris keskkonnaministeerium, et kumbki 2021. aastal toimunud STS-operatsioonist ei leidnud aset Pakri hoiualal. Küsimusele, kuidas oli lugu aastail 2019–2020 tehtud STS-operatsioonidega, aga vastust ei tulnud ega tulnud.

10. veebruaril kirjutas Postimees, et keskkonnaministeeriumi väitel neil endil ja PPA-l andmeid polevatki ja andmeid üritatakse hankida transpordiametist. «Tankerite laevalt laevale kütuse pumpamine merel toimub rangeid keskkonnaohutuse nõudeid täites ja tagades. Meil ei ole infot, et neid nõudeid rikutakse. Kui teil on selline info, siis palun esitage see,» nõudis Harry Liiv Postimehe käest.