«Laenuvõtja venitab ja takistab võlamenetlusprotsessi pahatahtlikult kõikvõimalike juriidiliste võtetega,» kurdab Estateguru. Et ühisrahastuses – või äris üldiselt – mõni projekt ebaõnnestub, on tavaline äri osa ega pane kedagi kulmu kergitama. Harilikult võetakse siis tagatiseks olnud kinnistu, müüakse enampakkumisel maha, antakse investoritele sellest saadud raha ja minnakse eluga edasi. Ettevõtte kinnitusel võtab see protsess enamasti aega üheksa kuud. Ühe juhtumi puhul veab Estateguru aga juba kolmandat aastat ettevõtjaga vägikaigast ja tegu pole mitte mõne hirmkuulsate advokaatide müüri taga seisva suurärimehe, vaid Saaremaa politseinikuga.