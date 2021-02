Haridusminister Liina Kersna ütles poolteist nädalat tagasi, et 60 protsenti õpetajad tahavad end Covid-19 vastu vaktsineerida. Selgus aga, et vaid 15 000 Eesti umbes 26 000 haridustöötajast on nõus end vaktsineerida laskma. Eriti skeptiliselt suhtuvad asjasse Vene koolide töötajad.