Dwyer selgitas Reutersile, et üldiselt edastatakse patsiendiandmed sellistes uurimistes anonüümseks tehtult, kuid need kätkevad endas infot selle kohta, milliseid küsimusi esitati igale haigestunule, kuidas nad vastasid ning kuidas nende vastuseid analüüsiti. «See on puhangu uurimisel tavapärane tegevus,» lausus ta uudisteagentuurile.