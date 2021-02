Kuigi Itaalia presidendi roll peaks olema suuresti tseremoniaalne, lepivad nii rahvas kui ka poliitikud sellega, et Sergio Mattarella on kriisis haaranud ohjad ning ulatanud taktikepi riigi edasiviimiseks asjatundjate valitsusele. Itaallased lihtsalt on harjunud rasketel aegadel lootma andekatele juhtidele. FOTO: Pool/Xinhua/Zumapress.com/Scanpix