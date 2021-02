Kuhu kaovad meie vanad elurikkad metsad? Kuidas on võimalik, et loodusmetsi, mida on Eesti metsadest veel vaid kaks protsenti, seniajani üha raiutakse? Ja seda ka riigimetsas? Eestimaa Looduse Fondi vastvalminud raport näitab, et riigimetsas on viimase kümne aasta jooksul raietega hävitatud rohkem kui kolme Naissaare jagu ehk 5700 hektarit metsalooduse seisukohast üliväärtuslikke vääriselupaiku.