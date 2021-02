Välismaa lühiuudised

Türgi president süüdistas USAd terroristide toetamises

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan süüdistas esmaspäeval Ühendriike terroristide poolele asumises. Ankara teatas pühapäeval, et Kurdistani Töölispartei (PKK) mässulised hukkasid Iraagis 13 vangi, peamiselt Türgi politseinikud ja sõdurid, kes rööviti väidetavalt Türgi kaguosas. USA ja teised Türgi lääneliitlased peavad PKKd terroriorganisatsiooniks, kuid Washington toetab kurdide omakaitsejõude Süürias, mida Türgi peab PKK haruks. USA välisministeerium mõistis pühapäeval Türgi kodanike tapmise hukka, kuid märkis, et ootab Ankaralt selle kohta kinnitust. «Ühendriikide avaldus on farss. Te ütlesite, et ei toeta terroriste, kuid tegelikult olete nende poolel ja nende selja taga,» ütles Erdoğan. AFP/BNS