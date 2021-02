Tõnis Oja: supernakataja Elon Musk

Kui vaadata praeguseid finantsturge, siis on näha üsna selgeid mulli tunnuse päris mitmel pool. Lisaks bitcoin'ile on mullistunud ilmselt Tesla aktsia, rääkimata lühiajaliste mullide nagu GameStopi ja teiste suhtlusportaali Reddit kaudu taevastesse kõrgustesse kerkinud aktsiate hindadest, mis tänaseks on juba lõhkenud ning mille hind on langenud vanadele headele tasemetele tagasi.