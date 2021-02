Bellingcati Eesti taustaga uurija ajab FSB mürgirühma jälgi

«Me väidame, et FSBs on mürgitajate grupp, kes tegeleb mõrvadega tööstuslikus ulatuses. Esimene, kelle leidsime, oli Navalnõi, aga kui hakkasime edasi kaevama, siis selgus, et näeme heal juhul vaid kümme protsenti nende tegevusest, arvestades nende liikumist ja lennusõite,» rääkis ühte maailma tuntuimasse uuriva ajakirjanduse väljaandesse Bellingcat kuuluv Grozev (51). «Minu hinnangul käivad nad aastas keskmiselt umbes kümne inimese kannul. Kui palju neist reaalselt tapetakse, seda ma öelda ei oska.»