Selge on see, et me ei saa Tallinnas jääda igavesti Lenderi puumaju ja funktsionalismi ehitama. Linn vajab arengut. Kuid linn on samal ajal ka terviklik elukeskkond. See tähendab, et juba hoonestatud tänav on nagu laulukoor, mille iga uus liige peab teistega kokku kõlama. Kahjuks on paljude arendajate soov laulukoori sobitumise asemel lisada sinna hoopis teisi üle karjuv solist. Ajaloolisesse piirkonda planeeritud modernistlikke hooneid saaks üldjuhul samas mahus rajada ka ülejäänud rajooniga kokku sobivaid stiile kasutades. Isegi kui see teeb arenduse veidi kallimaks, tõstab see ka elukeskkonna ja kinnisvara väärtust piirkonnas.