Tööta jäänud immuunsüsteem võib leida valed sihtmärgid

Tellijale

Immuunvahendatud haiguste puhul on tegu kahte tüüpi haigustega, mis on mõlemad seotud immuunsüsteemi ülitugeva reaktsiooniga, ehkki nende põhjustaja on erinev. «Immuunsüsteem on ette nähtud võitluseks viiruste ja mikroobidega. Teatud juhtudel võib immuunsüsteem reageerida organismi enda kudede vastu – sel juhul ­räägime autoimmuunsest haigusest. Sinna alla kuuluvad 1. tüüpi dia­beet, tsöliaakia, reumatoidartriit ja veel haigusi,» selgitab Tillmann. «Samas võib immuunsüsteem reageerida ka võõrvalgule väga ägedalt – sel juhul räägime allergiast.»

Immuunsüsteem tahab tegutseda

Immuunvahendatud haiguste esinemissagedus üha kasvab. Põhjuseks ei ole diagnostikavõimaluste paranemine. 1. tüüpi dia­beet on selgesti diagnoositav ja siin ei saa Tillmanni sõnul rääkida aladiagnoosimisest. «Kui nende patsientide arv kasvab, siis on see selle haiguse tõeline esinemissagedus. Ja on tõesti juhtunud enamikus maailma riikides, kaasa arvatud Eestis, et lisaks selle haiguse sagenemisele see ka nooreneb ehk haigus algab nooremas eas,» ütleb arst.