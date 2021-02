Kuigi Euroopa Liidu kõrge välis­esindaja Borrelli uskumatutest seiklustest Venemaal on juba epopöa kokku kirjutatud, ei kao Euroopa Liidu häbiplekk avalikust ruumist niipea, sest juhtunu raiutakse diplomaatia õpikutesse. Seda enam, et järgmine Borrell on juba Moskvas mõnitusteenistusel – soomlaste sotsialist Pekka Haavisto (välisministrina esindab küll rohelisi, aga need on teadupärast seest punased).