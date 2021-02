Loovisikutele on plaanis jagada 380 täiendavat toetust

Ott: laulu- ja tantsupeo seadus ei ole vajalik

Lisaks tippspordile tuleb toetada rahva liikumisharrastuse arendamist

Kuulab Pärti ja lõõtsamuusikat

Kultuuriminister Anneli Ott (Keskerakond) ülereguleerimist ei poolda ega näe vajadust laulu- ja tantsupeo seaduse loomiseks.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Toomas Kask: Kuulsime, et esialgu sooviti kultuuriministriks Koit Toomet. Kuidas te selle uudise vastu võtsite, milliste mõtetega?

Poliitikas ikka tegeletakse sellega, et otsida uusi inimesi erakonda ja tuua ka ministriteks, kui nad on valdkonnas tuntud tegijad. Mina ei oska öelda, ma tundsin ennast täiesti rahulikult. Nende läbirääkimiste ajal tegelesin rohkem erinevate valdkondade programmiliste punktide sisustamise ja kirjutamisega. See oli minu panus. Mina olin minister juba eelmises valitsuses ja see, kuidas uues valitsuses uued ministriportfellid jagatakse, oli rohkem ikkagi erakonna juhtkonna töö ja läbirääkimiste laua taga kujunev otsus, nii et mina otseselt sinna ei puutunud. Arutelud, mis seal olid – ma arvan, et see on poliitika loomulik osa. Siin ma soovin ainult Koit Toomele õnne ja edu ja jõudu.

Heili Sibrits: Mille poolest te olete parem kui Koit Toome?

Ma ei arva, et ma üldse peaksin ennast niimoodi võrdlema. Igal inimesel on omad tugevused ja nõrkused. See kogemus, mis minul seni poliitikas on olnud, omavalitsuse tasandilt kuni ministritasandini, on kindlasti väga erinev ja ma usun, et ka kultuuriministeeriumis kultuuriministrina saan seda rakendada, ja loodan, et see on selline panus Eestile, mis on positiivne.

Toomas Kask: Mis saab kultuurivaldkonnast edasi, kas on vajadust täiendavateks piiranguteks? Milline on teie seisukoht?

Tuleb kuulata, millised on teadusnõukoja ja terviseameti ettepanekud. Kindlasti on meil ka enda seisukoht. Oleme seda ka valdkonnasiseselt kommunikeerinud.

Heili Sibrits: Aga siiski teie seisukoht, kas teatrietendused võiksid toimuda või tuleks nakatumisnäitaja tõttu uksed ajutiselt sulgeda?