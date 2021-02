Muuseum on 15 aasta jooksul pakkunud nii eestlastele kui välismaalastele hindamatuid emotsioone. Loodud on võimalusi rahvusvaheliseks koostööks ja Eestit kultuuririigina kõvasti edasi viidud. Meie kunsti suurteostel on väärikas koht, kus olla. Suuremas plaanis on muuseumid kui sellised olnud Eesti riigile suur edulugu – nende külastatavus on aastatuhande vahetusega võrreldes kaks korda kasvanud. Uhke on olnud jälgida, kuidas digiriigi kuvandit on näituste kaudu pidevalt hoitud ja edasi arendatud. Nüüdseks on kõigile selge, et muuseum ei pea olema igav koht, kus peale klaasi taga olevate vanade asjade midagi muud ei leidu. Kumu on kõige selle osas teed näidanud.