Kui kiirreageerijad lõpuks sündmuspaigale jõuavad, avaneb neile pilt kui sõjatsoonist. Tarraste Subaru on külili kraavis, mootorratturi surnukeha selle lähedal. Kaugemalt on kuulda laske ning politsei üritab aru saada, kust need täpselt tulevad. Videodelt on näha, kuidas üks kiirreageerijatest asub koheselt Rägastikku elustama, kuid kaks kuuli pähe saanud mootorrattur oli juba surnud.