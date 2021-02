Eesti kunsti minevik on mitmekesine ja põimitud

Kumu tähistab kolmapäeval 15. sünnipäeva ning seetõttu avatakse muuseumis uus püsinäitus «Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945», mis heidab värske pilgu eesti kunsti klassikale ning esitab muu hulgas huvitavaid küsimusi Eesti mitmekultuurilisuse kohta. Kunst ja ühiskond on alati seotud olnud. Nii võib püsiekspositsioonis näha ja ka teada saada nii mõndagi olulist. Peale põnevate teemade ja suure mahu on näitusel mineviku suurteostega dialoogi astunud ka praegused kunstnikud Neeme Külm, Tõnis Saadoja ja Marge Monko, kes on loonud püsinäituse tarvis spetsiaalselt klassikaga suhestuvad teosed.