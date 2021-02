Margit Aidla elab ja hingab spordis

11. veebruari õhtul ei saanud sisetingimustes spordiaasta parimaid tänada, mistõttu koguneti pidulikuks sündmuseks Arbi järve äärde. Spordivaldkonna parimad selgitati vallavalitsuse komisjoni ja rahvahääletuse tulemusel.

Karges pakases peetud tunnustusõhtu

«Eriti uhke on tunnustada sportlasi aastal, mil andsime üle Eesti sportlikema omavalitsuse tiitli ja võtsime vastu Euroopa spordilinna tiitli,» rääkis Elva abivallavanem Marika Saar. ​

Käredas külmas kohapeal viibinud Elva valla spordijuht Madis Šumanov oli õnnelik, et inimesi saabus võrdlemisi palju. «Eelmine aasta oli kõigile keeruline, samas huvitav ja omamoodi vaimu vastupidavuse treening. Eeskujuks olemiseks tuli muuta tavasid ja rutiini ning olla üksteisele toeks,» nentis Šumanov.

Eeskujuks olemine on ka aasta spordihingeks valitud Margit Aidla selge siht. Sellist tiitlit ta siiski ei oodanud. «Detsembris kirjutas mulle üks lapsevanem, uuris õpilaste tulemusi ja küsis küsimusi. Sain aru, et ta tahab mind ilmselt aasta treeneri kandidaadiks esitada,» meenutas Aidla.

«Mõni aeg hiljem tuli valla tubli sportlane Ergo Tamm minu juurde ja soovis õnne, et tulin rahvahääletuses parimaks kahes kategoorias,» rääkis Tamm. Alles siis sai Aidla teada, et ta kandidatuur on üles seatud veel ühes kategoorias. «Hea meel, et nii läks, sest aasta treeneriks valitud Karl Kontor tegi laskjatega suurepärase hooaja,» tõdes ta.

Kõik trennilapsed on võrdsed

Aidla ei mõtle sugugi iga päev sellele, et ta oleks kuidagi eriline, sest sport on olnud tema elu loomulik osa juba teise klassi kergejõustikutreeningutest saati. «Mulle on oluline olla eeskuju ehk teha ise sporti, õpetada noori, olla vahel psühholoog ning toetada lapsevanemaid,» loetles Aidla. Kogu panustatud energia saab ta enda sõnul treeningutelt kuhjaga tagasi. «Suurim rõõm ongi trennilapsed ja nende pered, kellega käime võistlustel. Noored teevad sporti südamest ja minule on nad kõik võrdsed,» selgitas Aidla.

Liiga palju on ta kõrvalt näinud negatiivset tagasisidet sportlastele, mis aga tapab nende motivatsiooni. «Minu mõte on suunata ja öelda välja, mis on valesti, aga säilitada sportlases rõõm jätkata,» sõnas Aidla. Ta jõudis treeneriameti juurde Elvas 1997. aastal, kui jäi lapsega koju.