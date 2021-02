Koroonapilt on masendav. See haigus ei peaks nii palju levima. Kui alguses oli maskipuudus ja nagu tookord Eesti Ekspress tabavalt ka kirjutas, et Eesti rahvas on ära tinistatud ja uskuma pandud, et maskid ei aita, siis nüüd tunnistavad seda ju ka tookordsed maskivastased teadlased ise.