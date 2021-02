Kuluaarides kiruvad perearstid terviseameti logistikat, aga niikaua kui Covidi-vaktsiinide saadetised on väikesed ja need tulevad harva, saab murest üle. Siiski nõuab nädalavahetuse ümber korraldamist olukord, kui järgmisel nädalal saabuma pidanud vaktsiin on reede õhtul äkki kulleriga ukse taga. Tööpäev on läbi, uksed lukus, kuid kiiresti tuleb leida keegi, kes saadetise vastu võtaks ja külmikusse paneks. Lisaks kuluvad puhkepäevad helistamisele ja vabandamisele ning ülepeakaela vaktsineerimisele, sest muidu läheksid vaktsiinidoosid raisku.