Tellijale

Eesti välispoliitikal on kaks mõõdet. Üks on piirkondlik mõõde – koostöö naaberriikidega, Soome; Lätiga, Balti koostöö, Läänemere maade koostöö, Põhjamaade koostöö. Ja on suurem, globaalne mõõde, kus Eesti osaleb maailmapoliitikas koos Euroopa Liidu 27 liikmesriigiga.

Maailmapoliitikas on kolm suurjõudu: USA, Hiina ja Euroopa Liit. Eesti välispoliitika huvi on, et Euroopa Liit oleks suhetes kahe ülejäänud suurjõuga võimalikult tugev, nii et ta saaks nende kahega suhteid korraldada, läbirääkimisi pidada, kokkuleppeid sõlmida meile kasulikel tingimustel.