Nõukogude Liidus nimetati nomenklatuuriks valitsevat kommunistlikku eliiti. Ja vastik oli just võimu ainuomamine. Eliidil oli võim ja tavainimesed said tegutseda ainult neile eraldatud mänguplatsil. Piiride ületamine oli karistatav vangla ja vahel ka surmaga.

See kõik kordub nüüd Venemaal. Ja Poolas. Ja Ungaris. Ja mulle tundub, et paljudes teisteski Euroopa riikides. Ja ka Eesti ei ole veel päris immuunne.

Peab rõhutama, et vastupidi üldisele meediapildile ei ole Venemaa koht, kus oleks lihtne midagi varastada või kus valitseks Metsik Lääs. Venemaa on kõrgelt arenenud institutsioonidega riik. Kui ma töötasin Venemaal suurte organisatsioonide projektides, olid kõik sealsed kolleegid kõrgelt haritud ning nende töödistsipliin ei erinenud Eesti omast sugugi. Tavainimese elu Venemaal on samasugune nagu mujal Euroopas: toimivad institutsioonid ja turg, varastamise eest pannakse vangi, õhtul tuleb telekast meelelahutus, reede õhtul saab minna väga heasse restorani.